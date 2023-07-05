Артюхин: Маттссон напоминает Коскинена, с которым армейцы брали два Кубка Гагарина

Бывший форвард СКА и нескольких клубов КХЛ Евгений Артюхин прокомментировал подписание контракта клубом из Петербурга со шведским голкипером Юханом Маттссоном.

«Маттссон — один из самых качественных вратарей нашего чемпионата: рослый, габаритный, но при этом быстрый и ловкий. Этим он очень напоминает Коскинена, с которым армейцы брали два Кубка Гагарина. Это очень удачный пример точечной селекции, когда команда усиливает ту позицию, где есть проблемы. Нельзя забывать и про тренера вратарей Юрия Ключникова, который теперь будет работать в СКА – последний рубеж петербуржцы укрепили значительно. С Маттсоном в воротах у СКА есть все шансы взять трофей снова уже в ближайшем сезоне. Для того чтобы претендовать на кубок, команде нужно в первую очередь быть уверенной в своём голкипере, это знает каждый, кто играл в хоккей на любом уровне. И Маттссон сможет придать такой импульс всем игрокам», — сказал Артюхин «Чемпионату».