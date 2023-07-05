Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в своём «твиттере» сообщил, что российский нападающий Владимир Тарасенко сменил агента.

«Новыми агентами игрока стали Джей Пи Барри и Пэт Бриссон из агентства CAA. Это означает, что ни с одной командой сделка не заключена, но сегодня процесс перезапускается», — написал Фридман.

Отметим, что ранее 31-летний форвард работал с агентом Полом Теофаносом.

Тарасенко по ходу регулярного чемпионата сезона-2022/2023 был обменян из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи играх.