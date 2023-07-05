Тарасенко отклонил все предложения, в том числе от «Каролины» — Брукс

Журналист New York Post Ларри Брукс на своей странице в «Твиттере» рассказал о ситуации с российским нападающим Владимиром Тарасенко.

«У Тарасенко было множество предложений — от претендентов на Кубок Стэнли до команд в «перестройке» ценностью от $ 5,5 млн до $ 6 млн разной продолжительности. Он отклонил все — в том числе от Каролины, а затем уволил агента. Это странно. Хотел остаться в «Рейнджерс», но там попросту нет места», — написал Брукс.

Тарасенко по ходу регулярного чемпионата сезона-2022/2023 был обменян из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи играх.

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в своём «твиттере» сообщил, что российский нападающий Владимир Тарасенко сменил агента.