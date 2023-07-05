Стрикленд: ситуация с Дебринкэтом мешает «Оттаве» подписать Тарасенко

Журналист Энди Стрикленд в своём «твиттере» заявил, что неясность с контрактом нападающего «Оттавы Сенаторз» Алекса Дебринкэта не позволяет канадскому клубу подписать Владимира Тарасенко.

«За исключением внезапных изменений, а, как всегда, всё может измениться очень быстро, я предполагаю, что ситуация с Алексом Дебринкэтом мешает «Оттаве» подписать Тарасенко. Как только Алекс уйдёт, скорее всего, в «Детройт», это откроет Тарасенко возможность подписать контракт с «Оттавой», — написал Стрикленд.

Ранее стало известно, что Дебринкэт хочет подписать контракт на восемь лет и около $ 70 млн.

Владимир Тарасенко сегодня, 5 июля, сменил агента, и, как утверждает журналист New York Post Ларри Брукс, отклонил все предложения, в том числе от «Каролины».