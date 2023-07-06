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Павлу Буре вручили орден Александра Невского

Павлу Буре вручили орден Александра Невского
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Специальному представителю Федерации хоккея России по международным делам, члену совета ИИХФ Павлу Буре по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина был вручён орден имени Александра Невского за успешную подготовку спортсменов к зимним Олимпийским играм — 2022 в Пекине, сообщает пресс-служба ФХР.

Фото: fhr.ru

Награду вручал помощник президента Игорь Левитин.

«Федерация хоккея России поздравляет Павла Владимировича с признанием его выдающихся заслуг на высшем государственном уровне и желает дальнейших успехов в работе на благо отечественного хоккея!» — сказано в сообщении.

Буре является серебряным и бронзовым призёром Олимпийских игр. В 1990 году в составе сборной СССР стал чемпионом мира. В 2012 году Буре был введён в Зал хоккейной славы в Торонто.

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