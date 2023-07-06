Павлу Буре вручили орден Александра Невского

Специальному представителю Федерации хоккея России по международным делам, члену совета ИИХФ Павлу Буре по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина был вручён орден имени Александра Невского за успешную подготовку спортсменов к зимним Олимпийским играм — 2022 в Пекине, сообщает пресс-служба ФХР.

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Награду вручал помощник президента Игорь Левитин.

«Федерация хоккея России поздравляет Павла Владимировича с признанием его выдающихся заслуг на высшем государственном уровне и желает дальнейших успехов в работе на благо отечественного хоккея!» — сказано в сообщении.

Буре является серебряным и бронзовым призёром Олимпийских игр. В 1990 году в составе сборной СССР стал чемпионом мира. В 2012 году Буре был введён в Зал хоккейной славы в Торонто.