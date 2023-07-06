The Hockey Writers: новые агенты Тарасенко связывались с «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом»
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Портал The Hockey Writers в своей статье рассказал о ситуации с поиском команды НХЛ для Владимира Тарасенко.
«По словам Эллиотта Фридмана, новые представители Тарасенко связываются с заинтересованными командами, в том числе с «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом», но рынок может не оправдать ожиданий форварда. Ситуация остаётся неопределённой, а переговоры возвращаются к исходной точке», — сказано в статье.
Тарасенко по ходу регулярного чемпионата сезона-2022/2023 был обменян из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи играх.
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