The Hockey Writers: новые агенты Тарасенко связывались с «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом»

Портал The Hockey Writers в своей статье рассказал о ситуации с поиском команды НХЛ для Владимира Тарасенко.

«По словам Эллиотта Фридмана, новые представители Тарасенко связываются с заинтересованными командами, в том числе с «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом», но рынок может не оправдать ожиданий форварда. Ситуация остаётся неопределённой, а переговоры возвращаются к исходной точке», — сказано в статье.

Тарасенко по ходу регулярного чемпионата сезона-2022/2023 был обменян из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи играх.