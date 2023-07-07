Зак Макьюэн подписал трёхлетний контракт с «Оттавой»

Неограниченно свободный агент нападающий Зак Макьюэн подписал трехлетний контракт на $ 2,325 млн с «Оттавой Сенаторз», сообщает Reuters.

Силовой форвард, которому в субботу исполнится 27 лет, набрал 10 (4+6) очков, 66 минут штрафа и сделал 150 хитов в 56 играх минувшего сезона, в котором он выступал сначала за «Филадельфию Флайерз», а затем за «Лос-Анджелес Кингз».

«Зак — игрок с сильным характером, который добавит физической подготовленности нашему составу. Он упорный, конкурентоспособный игрок, цепкий форчекер, который демонстрирует регулярное стремление участвовать в самых жёстких ситуациях», — сказал генеральный менеджер «Сенаторз» Пьер Дорион.

Макьюэн за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ набрал 28 (13+15) очков и 245 минут штрафа в 186 матчах за «Ванкувер Кэнакс», «Флайерз» и «Кингз».