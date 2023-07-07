В «Авангарде» сообщили, что уход генерального директора не входил в планы клуба

Председатель совета директоров «Авангарда» Михаил Аверин прокомментировал уход Сергея Белых с поста генерального директора клуба.

«Смена генерального директора не входила в наши планы, однако мы понимаем, что для Сергея Юрьевича приглашение в футбольный клуб «Спартак» Москва — большой вызов. Поэтому поддержали его и пожелали удачи на новом месте.

Планы подготовки к новому сезону по различным направлениям подготовлены и утверждены. Амбиции клуба останутся на самом высоком уровне! С кандидатурой на пост генерального директора определимся в ближайшее время и, конечно, сразу сообщим об этом», — цитирует Аверина пресс-служба омского клуба.

Белых работал в «Авангарде» на протяжении четырёх лет. За это время омский клуб стал обладателем Кубка Гагарина в 2021 году.