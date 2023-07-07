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Нападающий ЦСКА рассказал, в чём секрет успеха главного тренера Сергея Фёдорова

Нападающий ЦСКА рассказал, в чём секрет успеха главного тренера Сергея Фёдорова
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Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов рассказал, в чём секрет успеха главного тренера армейской команды Сергея Фёдорова, который за два года не проиграл ни одной серии плей-офф.

«Сергей Викторович тонко чувствует хоккейные и околохоккейные нюансы. Понимает, где кого поменять и какую тактику выбрать, где дать выходной и где, наоборот, больше нагрузить. Не боится экспериментировать. Например, перед седьмым матчем с «Ак Барсом» мы поменяли тройку. Он очень хорошо знает хоккейную кухню, а команда понимает, что от неё хотят. Он всегда хочет побеждать и передаёт команде чемпионскую энергетику. Поэтому мы и выигрываем Кубки», — приводит слова Абрамова «РБ Спорт».

ЦСКА под руководством Фёдорова дважды завоевал Кубок Гагарина. В прошлом сезоне КХЛ в финале плей-офф армейцы обыграли казанский «Ак Барс» в семи матчах. Фёдоров дважды был признан лучшим тренером сезона КХЛ.

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