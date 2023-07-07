Нападающий ЦСКА рассказал, в чём секрет успеха главного тренера Сергея Фёдорова

Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов рассказал, в чём секрет успеха главного тренера армейской команды Сергея Фёдорова, который за два года не проиграл ни одной серии плей-офф.
«Сергей Викторович тонко чувствует хоккейные и околохоккейные нюансы. Понимает, где кого поменять и какую тактику выбрать, где дать выходной и где, наоборот, больше нагрузить. Не боится экспериментировать. Например, перед седьмым матчем с «Ак Барсом» мы поменяли тройку. Он очень хорошо знает хоккейную кухню, а команда понимает, что от неё хотят. Он всегда хочет побеждать и передаёт команде чемпионскую энергетику. Поэтому мы и выигрываем Кубки», — приводит слова Абрамова «РБ Спорт».
ЦСКА под руководством Фёдорова дважды завоевал Кубок Гагарина. В прошлом сезоне КХЛ в финале плей-офф армейцы обыграли казанский «Ак Барс» в семи матчах. Фёдоров дважды был признан лучшим тренером сезона КХЛ.
- 7 июля 2023
-
13:30
-
13:05
-
12:45
-
12:10
-
11:45
-
11:10
-
10:32
-
10:20
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
08:50
-
08:20
-
03:36
- 6 июля 2023
-
23:58
-
23:33
-
23:10
-
23:00
-
22:34
-
22:15
-
22:00
-
21:40
-
21:24
-
21:07
-
21:05
-
20:46
-
20:19
-
20:05
-
20:00
-
19:44
-
19:30
-
19:18
-
19:05
-
18:41
-
18:20