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Лучич — о бывшем тренере «Калгари» Саттере: он старомоден и интересно общается с игроками

Лучич — о бывшем тренере «Калгари» Саттере: он старомоден и интересно общается с игроками
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Нападающий «Бостона» Милан Лучич рассказал о своём отношении к бывшему тренеру «Калгари» Дэррилу Саттеру. 63-летний специалист был уволен из «Флэймз» после невыхода клуба в плей-офф в минувшем сезоне.

«Я его фанат. Это лучший и самый умный из всех моих тренеров. Я никогда не видел, чтобы кто-то ещё так тщательно разбирал игру и составлял план на матч. Думаю, именно поэтому у него есть победы в Кубке Стэнли. Что касается общения с игроками (смеётся)… тут всё очень интересно.

Да, он старомоден и на своей волне, но у меня остались только хорошие впечатления от работы с ним», – цитирует Лучича Sportsnet.

Саттер дважды выиграл Кубок Стэнли с «Лос-Анджелесом» (2012, 2014). Напомним, ранее появилась информация, согласно которой бывший главный тренер «Калгари Флэймз» мог применять физическую силу к одному из хоккеистов «огоньков». Отмечалось, что в ноябре 2022 года в клубе началось расследование из-за инцидента с опытным наставником. Саттер, как предполагалось, во время встречи регулярного чемпионата НХЛ вступил в физический контакт с хоккеистом, сидевшим на скамейке запасных.

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