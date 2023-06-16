Экс-тренер «Калгари» прокомментировал обвинения в применении физического насилия к игроку

Бывший главный тренер «Калгари Флэймз» Дэррил Саттер мог применять физическую силу к одному из хоккеистов «огоньков», сообщает The Athletic.

Саттер в текстовом сообщении отверг обвинения.

«Совершенно ясно, что все, кто меня знает, понимают, что всё это неправда, это разочаровывает.

«Калгари» — хороший хоккейный клуб, недобрал до зоны плей-офф на пару очков», — приводит слова Саттера The Athletic.

Напомним, ранее появилась информация, согласно которой бывший главный тренер «Калгари Флэймз» мог применять физическую силу к одному из хоккеистов «огоньков». Отмечалось, что в ноябре 2022 года в клубе началось расследование из-за инцидента с опытным наставником. Саттер, как предполагалось, во время встречи регулярного чемпионата НХЛ вступил в физический контакт с хоккеистом, сидевшим на скамейке запасных.