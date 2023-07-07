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Гашек раскритиковал организаторов Уимблдона за допуск российских спортсменов к турниру

Гашек раскритиковал организаторов Уимблдона за допуск российских спортсменов к турниру
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Бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек в «Твиттере» раскритиковал организаторов Уимблдона за допуск российских спортсменов к турниру.

«Да, в этом году Уимбдлон устроил отличную рекламу спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). WTA, ATP Tour и организаторы Уимблдона несут ответственность. Тем не менее правительство страны всегда может запретить или выгнать иностранцев! Сможет ли правительство Чехии сделать это на турнире WTA в августе в Праге?» — говорится в сообщении.

Отметим, что на кортах Уимблдона уже сыграли 14 российских спортсменов. В мужском разряде свои матчи проводили Даниил Медведев, Александр Шевченко, Роман Сафиуллин, Андрей Рублёв, Аслан Карацев. У женщин играли Дарья Касаткина, Камилла Рахимова, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Маргарита Бетова. Ещё одна россиянка Анна Калинская отказалась от участия в турнире.

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