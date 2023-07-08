Имена четырёх вратарей «Вегаса» нанесли на Кубок Стэнли, это новый рекорд НХЛ

«Голден Найтс» стали обладателями трофея в прошедшем сезоне, обыграв «Флориду» в финале плей-офф НХЛ в пяти матчах. На Кубок Стэнли были нанесены имена четырёх вратарей «рыцарей» – Лорана Броссуа, Джонатана Куика, Логана Томпсона и Эдина Хилла.

Как сообщает журналист Las Vegas Sun Дэнни Уэбстер, это первый случай в истории НХЛ, когда сразу четыре вратаря одного клуба удостоились гравировки на Кубке Стэнли.

Хилл провёл 27 матчей в регулярном чемпионате и 16 – в плей-офф, став основным вратарём после травмы Броссуа. Фамилия Куика была нанесена на Кубок Стэнли благодаря тому, что ветеран попал в заявку на финальную серию.

Томпсон провёл необходимое количество матчей в регулярном чемпионате, чтобы быть нанесённым на трофей. Лишь Броссуа не выполнил необходимые условия, проведя лишь 11 матчей в регулярке и получив травму по ходу плей-офф. Однако его фамилия была нанесена на трофей по ходатайству «Вегаса».

Всего «Вегас» нанёс на трофей имена 27 хоккеистов – это второй результат в истории (рекорд был у «Питтсбурга» в 1992 году – 31 игрок).