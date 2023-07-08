Имена четырёх вратарей «Вегаса» нанесли на Кубок Стэнли, это новый рекорд НХЛ

«Голден Найтс» стали обладателями трофея в прошедшем сезоне, обыграв «Флориду» в финале плей-офф НХЛ в пяти матчах. На Кубок Стэнли были нанесены имена четырёх вратарей «рыцарей» – Лорана Броссуа, Джонатана Куика, Логана Томпсона и Эдина Хилла.
Как сообщает журналист Las Vegas Sun Дэнни Уэбстер, это первый случай в истории НХЛ, когда сразу четыре вратаря одного клуба удостоились гравировки на Кубке Стэнли.
Хилл провёл 27 матчей в регулярном чемпионате и 16 – в плей-офф, став основным вратарём после травмы Броссуа. Фамилия Куика была нанесена на Кубок Стэнли благодаря тому, что ветеран попал в заявку на финальную серию.
Томпсон провёл необходимое количество матчей в регулярном чемпионате, чтобы быть нанесённым на трофей. Лишь Броссуа не выполнил необходимые условия, проведя лишь 11 матчей в регулярке и получив травму по ходу плей-офф. Однако его фамилия была нанесена на трофей по ходатайству «Вегаса».
Всего «Вегас» нанёс на трофей имена 27 хоккеистов – это второй результат в истории (рекорд был у «Питтсбурга» в 1992 году – 31 игрок).
- 8 июля 2023
-
08:25
-
05:53
-
05:47
-
04:53
- 7 июля 2023
-
23:56
-
23:31
-
23:24
-
23:19
-
22:57
-
22:47
-
22:37
-
22:34
-
22:17
-
21:55
-
21:22
-
21:09
-
20:48
-
20:22
-
20:02
-
19:58
-
19:38
-
19:34
-
19:20
-
19:19
-
19:06
-
18:50
-
18:39
-
18:18
-
17:59
-
17:38
-
17:18
-
16:58
-
16:30
-
15:50
-
15:25