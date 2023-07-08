Герсонский: заменить ушедших лидеров «Авангарда» будет непросто

Экс-главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский высказался о селекции омского клуба в межсезонье.
«Какие-то выводы пока делать рано, это всё равно, что гадать на кофейной гуще, потому что мы не знаем, кто останется в команде, а кто из новичков ещё появится. До тех пор, пока Ткачёв находится в подвешенном состоянии, непонятно, что будет даже с первым звеном «Авангарда», чего уж говорить о втором. Проанализирую уже состоявшиеся трансферы.
Пьянова я помню ещё по тем временам, когда он выступал за омские команды в МХЛ и КХЛ, но с тех пор пристально за ним не следил. На мой взгляд, это довольно умный хоккеист, хорошо читающий игру, но в молодости ему не хватало динамики и мощности в ведении силовой борьбы. Если сравнивать с Бродхёрстом, то в созидании Пьянов, конечно, интереснее. Главный вопрос – не будет ли новый центрфорвард уступать старому в динамике?
Плюс, я бы посмотрел за тренировочным процессом, да и первые контрольные матчи в межсезонье. На мой взгляд, «Авангард» постарался поднять общий средний уровень команды. Но заменить ушедших лидеров, конечно, не так просто, особенно это будет заметно на старте чемпионата. Тем не менее, уверен, к концу регулярки это будет уже другой «Авангард» – сильнее не только того, что начнёт сезон, но и того, что был в предыдущем чемпионате», – цитирует Герсонского BetOn.
Напомним, в это межсезонье «Авангард» уже покинули лидеры нападения Владимир Ткачёв, Сергей Толчинский и Арсений Грицюк. Перестановки произошли и в руководящем составе клуба. Сменились генеральный менеджер, председатель совета директоров и генеральный директор.
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