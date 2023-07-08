Генменеджер «Бостона» рассказал, как идут дела с новым контрактом Бержерона

Генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини рассказал, как обстоят дела с новым контрактом капитана «Брюинз» Патриса Бержерона. Опытный нападающий ещё не принял решения о продолжении карьеры игрока. В июле форварду исполнится 38 лет.

«Никаких обновлений, кроме того, что у него родился сын Феликс Бержерон. Мы приветствовали нового члена семьи «Брюинз», и поздравили их. Я уверен, что восстановление от травмы спины является частью процесса принятия решения для него. Но мы подождем, каково будет его решение», — цитирует генменеджера Sportsnet.

Ранее сообщалось, что Бержерон играл в плей-офф с грыжей межпозвоночного диска. В седьмом матче серии плей-офф первого раунда «Бостон Брюинз» уступил «Флориде Пантерз» со счётом 3:4 ОТ. По итогам сезона Бержерон получил свой шестой «Селке Трофи», как лучшему форварду оборонительного плана.