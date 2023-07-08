Доми — о контракте с «Торонто»: носить майку «Мэйпл Лифс» было мечтой всей моей жизни

Нападающий Макс Доми поделился эмоциями от подписания однолетнего контракта с «Торонто». Отец хоккеиста — знаменитый тафгай Тай Доми в течение 11 сезонов выступал за «Мэйпл Лифс».

«Я очень-очень давно хотел носить эту майку, и это была мечта всей моей жизни. Я как бы сказал себе, что если мне когда-нибудь позвонят из «Торонто», я без колебаний приму решение играть здесь.

Я вырос наблюдая за игрой «Мэйпл Лифс» — это было что-то особенное, очевидно, детство, которое я не воспринимаю как должное. Это привилегия иметь возможность находиться рядом с такими людьми, как Матс Сундин, Эд Белфур, Гэри Робертс, со всеми этими удивительными легендами «Торонто», — цитирует Доми Sportsnet.

Минувший сезон Доми начинал в составе «Чикаго Блэкхоукс», а затем перебрался в «Даллас Старз». Всего за прошлый регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги форвард в 80 матчах набрал 56 (20+36) очков при показателе полезности «-15». Доми был выбран на драфте НХЛ 2013 года под общим 13-м номером клубом «Феникс Койотс» (ныне — «Аризона Койотс»). Всего в НХЛ Доми в 581 матче набрал 370 (121+249) очков.