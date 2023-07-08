Черкас: Маттссон даст СКА возможность спокойно чувствовать себя в матчах плей-офф

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас прокомментировал подписание контракта петербургского клуба с голкипером Юханом Маттссоном. Контракт со СКА вшедский голкипер заключил сроком на сезон.
«Маттссон, конечно, сильнее, чем Николаев и Подъяпольский, которые есть у СКА. Он стабильнее. Играя за «Автомобилист», показывал очень ровный высокий уровень. Я думаю, это усиление для армейцев. Потому что, по большому счёту, если вспоминать серию СКА — ЦСКА в последнем плей-офф, то при равной, а иногда даже с преимуществом петербуржцев игре, команда проигрывала матчи. Именно из-за неровной игры вратаря. Когда Николаев защищал ворота уверенно, СКА побеждал. Поэтому приобретение Маттссона даст команде возможность более спокойно чувствовать себя в важных матчах и в плей-офф.
В какой манере действует Маттсон? Вратарь габаритный, перекрывает большую площадь ворот, крепкая шведская школа, хорошо оснащён технически. И, главное, по игре за «Автомобилист» можно сказать, что у шведа не было по ходу сезона резких перепадов, что говорит о его психологической устойчивости», — цитирует Черкаса «РБ Спорт».
С 2021 года голкипер выступает в КХЛ. Выступал за рижское «Динамо» и «Автомобилист». В общей сложности провёл 65 матчей в Континентальной лиге при 92% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,32.
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