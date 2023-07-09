«По мне, это средний вратарь». Вайсфельд — о переходе Маттссона в СКА

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд оценил переход голкипера Юхана Маттссона в СКА.
«Думаю, логика в том, что это очень опытный вратарь, наверное, в Питере посчитали свою бригаду голкиперов талантливой, но молодой. По уровню мастерства Маттссон не потрясает воображение. Где взять более квалифицированных игроков? Я не вижу, чтобы такие были на рынке. Безусловно, можно усиливаться более квалифицированными игроками. Но ключевое слово здесь — можно. А где их взять?
Я вообще не большой фанат Маттссона. По мне, это средний вратарь. Видимо, такой рынок. СКА посчитали, что это хороший выбор для них. Усиление ли это вратарской линии команды? Это усиление глубины. Я бы не сказал, что по уровню мастерства Маттссон выше того же Дмитрия Николаева», — сказал Вайсфельд в интервью Legalbet.
С 2021 года Маттссон выступает в КХЛ. Голкипер играл за рижское «Динамо» и «Автомобилист». В общей сложности провёл 65 матчей в Континентальной лиге при 92% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,32.
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