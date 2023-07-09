Мышкин: вратарю «Автомобилиста» Галкину по силе стать открытием сезона КХЛ

Легендарный голкипер сборной СССР Владимир Мышкин рассказал про вратарскую позицию в СКА и «Автомобилисте».
«В СКА сейчас три крепких голкипера — Маттссон, Николаев и Подъяпольский, способных побороться за титул первого. У Питера новый тренер вратарей, думаю, есть понимание, как будет работать бригада.
Вспоминаю ситуацию в «Автомобилисте» в прошедшем сезоне, когда тренеры крутили трёх голкиперов — Маттссона, Бобкова и Галкина. Она никому не пошла на пользу, всё-таки в сбалансированной бригаде должно быть разделение на первого и второго, тогда как третьему вообще не хватит игровой практики. Видимо, неслучайно, что после такого «кручения» Маттссон и Бобков покинули Екатеринбург. А на их место из Хабаровска прилетел Аликин.
Именно он станет первым номером «Автомобилиста»? Не уверен. Считаю Галкина одним из самых талантливых молодых голкиперов в КХЛ. В последнем плей-офф ВХЛ он едва ли не в одиночку остановил чемпиона регулярки «Югру». Если будет правильное отношение к профессии и доверие от тренеров, то Галкину по силам навязать борьбу Аликину и стать открытием этого сезона КХЛ. Буду за ним следить», — сказал Мышкин в интервью Russia-Hockey.ru.
Ранее Мышкин высказался о перспективах голкипера Ивана Федотова в ЦСКА.
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