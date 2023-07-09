Мышкин: Федотов не улетал на год в космос, а имел возможность тренироваться

Легендарный голкипер сборной СССР Владимир Мышкин рассказал о перспективах голкипера Ивана Федотова в ЦСКА. Вратарь отслужил год в рядах ВС РФ и вернулся в армейский клуб.

«Федотов не улетал на год в космос, а имел возможность тренироваться, пусть и на другом уровне. Ему 26 лет — отличный по вратарским меркам возраст, когда главные матчи ещё впереди. Плюс учтите специфику нашего амплуа — голкиперу чуть легче пропустить сезон, чем полевому игроку. Так что всё в его руках.

На мой взгляд, тут вопрос не физиологии, а прежде всего мотивации и психологии. Если с этим всё в порядке, то Федотов способен вернуться на тот уровень, которым он так порадовал в прошлом сезоне и КХЛ, и сборной России», — цитирует Мышкина Russia-Hockey.ru.

Вчера КХЛ официально зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА. Президентом армейского клуба Игорь Есмантович заявил, что соглашение было подписано в соответствии с регламентом.