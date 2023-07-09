«Наши мысли в «Металлурге» были сосредоточены на хоккее». Карри — о ситуации на Украине

Канадский бывший нападающий «Металлурга» Джош Карри рассказал о своей игре за магнитогорский клуб во время конфликта на Украине. Кроме этого, одной из главных причин ухода из «Магнитки» было то, что у хоккеиста родится ребёнок через несколько недель.
«С новорождённым… просто отправляясь куда-нибудь за границу, даже если это не Россия, если это Германия, куда угодно, вам всё равно придётся летать. Это много путешествий для ребёнка, и это было намного больше стресса.
«Металлург» хорошо справлялся с тем, чтобы наши мысли были сосредоточены на хоккее. Мы не видели слишком многого из того, что происходит. Россия — большая страна, и место, где мы находились, было довольно далеко от конфликта. Так что мы не были слишком подвержены этому», — цитирует Карри CBC.
Напомним, 1 июля 2023 года 30-летний форвард заключил с «Оттавой Сентарз» однолетнее соглашение на общую сумму $ 775 тысяч.
- 9 июля 2023
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