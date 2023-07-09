«Ванкувер» продлил контракт с 22-летним шведским нападающим

«Ванкувер Кэнакс» продлил контракт со шведским нападающим Нильсом Хёгландером, сообщает пресс-служба клуба. Среднегодовая зарплата составит $ 1,1 млн.

«Нильс многому научился в прошлом сезоне, особенно играя в плей-офф АХЛ. Нелегко начать год в НХЛ, а затем отправиться в Американскую хоккейную лигу, но мы были впечатлены тем, как он принял этот вызов», — заявил генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Альвин.

В прошлом сезоне форвард сыграл в регулярке Национальной хоккейной лиги 25 матчей и набрал 9 (3+6) очков. В АХЛ форвард записал на свой счёт 32 (14+18) результативных балла в 45 играх регулярного чемпионата. В плей-офф – 6 (3+3) очков в шести матчах.

Хёгландер был выбран «Ванкувером» во втором раунде под общим 40-м номером на драфте НХЛ 2019 года.