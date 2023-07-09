Щитов — о ситуации с Федотовым: мы получим отток перспективных игроков за океан

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов рассказал, как может повлиять на игроков ситуация с голкипером ЦСКА Иваном Федотовым.

«Вчера прочитал новость о том, что КХЛ зарегистрировала контракт Ивана Федотова с ЦСКА, пообщавшись якобы с НХЛ. Но сегодня второй человек в НХЛ Билл Дэйли сказал, что у Федотова есть контрактные обязательства перед «Филадельфией», которые он должен выполнить. Получается, мы всё нарушаем.

История эта получилась кривой и косой. Что она даёт? Хорошо, мы сохраним Федотова в КХЛ. Но сейчас очень много перспективных молодых игроков, которые всё прекрасно видят и понимают. Они видят, что руководители команд имеют власть над их судьбами, что если ты захочешь уехать в Америку, то тебя могут отправить в армию. В результате мы получим отток перспективных игроков за океан. Ни одному из спортсменов не понравится то, что люди, у которых есть рычаги влияния, могут взять над ними власть. Мне эта ситуация не нравится. Мы нарушаем, и это нехорошо. У многих молодых игроков будет тенденция к отъезду в НХЛ. Да и многие российские хоккеисты, которые играют за океаном, вряд ли захотят сейчас вернуться в Россию. Они будут бояться того, что их заберут в армию.

Слышал, что контракт с Федотовым был заключён без трансферной карты. Нужно дождаться начала новой рабочей недели и посмотреть, что будет. Но пока что ситуация для нас неприятная. Она может привести к оттоку перспективных игроков. Может быть, кто-то даже втихаря будет убегать, имея действующий контракт. Всё может произойти. Хотелось бы, чтобы в наших взаимоотношениях с НХЛ всё было законно и без взаимного ущерба», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига направляла в КХЛ извещение о том, что контракт российского вратаря Ивана Федотова с «Филадельфией Флайерз» будет действителен на сезон-2023/2024.