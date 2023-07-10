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Карандин: в 1976-м Третьяку быстро запретили переход в «Монреаль»

Карандин: в 1976-м Третьяку быстро запретили переход в «Монреаль»
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Известный советский арбитр Юрий Карандин рассказал, как в 1976 году клубы НХЛ пытались подписать советских хоккеистов, в том числе и легендарного голкипера Владислава Третьяка.

«Нелегально не переманивали, а вот официально вели переговоры, хотели заключить контракт на год моей работы в НХЛ. Тогда же поступило приглашение Третьяку от «Монреаля». Но по Владиславу быстро разошлись, сказали, что военнослужащий и не имеет право где-то ещё играть, кроме ЦСКА. «А по Карандину мы будем решать вопрос», — ответили. И довольно долго обсуждали, шла связь с Москвой, посольство подключалось… Но в итоге не получилось. Наверное, в те годы нереально было так просто уехать.

Жалею? Если честно, заманчиво было бы попробовать себя за океаном в судействе. Наверное, во мне видели квалифицированного арбитра», — приводит слова Карандина «Спорт уик-энд».

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