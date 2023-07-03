Колосков: после первой автокатастрофы Харламов восстановился, но был уже другим игроком

Вячеслав Колосков, работавший во второй половине 1970-х начальником Управления хоккея в Спорткомитете СССР и руководивший делегацией страны на Суперсерии-1976, рассказал о последствиях автокатастрофы с участием Валерия Харламова в 1976 году, в которой хоккеист получил оскольчатый перелом правой голени, перелом двух рёбер, сотрясение мозга и множество ушибов.

«Первая автокатастрофа сильно уменьшила потенциал Харламова? Конечно. Хоккей ведь атлетичный вид спорта, требуется выдающаяся подготовка. Иначе не выживешь. Но понятно, что после травмы ему пришлось очень тяжело. Много таких примеров есть: не только в хоккее, но и в других игровых видах спорта. После таких повреждений спортс­мены редко возвращаются на свой прежний уровень. Валерий, конечно, восстановился, но был уже не тот Харламов», — сказал Колосков в интервью изданию «Спорт уик-энд».

Валерий Харламов погиб в автомобильной аварии 27 августа 1981 года.