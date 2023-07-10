Канцеров: на драфте НХЛ у кого-то спросили, что бы он делал, если бы его похоронили

Нападающий системы «Металлурга» Роман Канцеров, задрафтованный «Чикаго Блэкхоукс» под 44-м номером, рассказал о странных вопросах на драфте НХЛ.

«Какие вопросы задавали на драфте? Странных не было. Была история, что у кого-то спросили, что бы он делал на похоронах или если бы его самого похоронили. У меня ничего сложного не было. Спрашивали, смотрю ли я НХЛ. Сказал, что смотрю только хайлайты. Полностью игры посмотреть не могу из-за разницы во времени. Также спрашивали о родителях, росте и весе. Они смотрят на будущее, вырастешь ты или нет. Про знание английского тоже спрашивали. Он у меня не такой хороший, но некоторые фразы я понимаю. Некоторые фразы я сам пытался произносить. Разумеется, там смотрят на это и видят, что если человек не знает языка, то ему потом тяжело будет перестроиться. Каким бы ты суперигроком ни был у себя на родине, в НХЛ никто не будет на это смотреть. Ты должен подстраиваться под их язык и понимать, что тебе говорят», — сказал Канцеров в интервью Allhockey.

Канцеров в прошлом сезоне провёл один матч за «Магнитку» в Континентальной хоккейной лиге. В МХЛ за «Стальных Лисов» на счету Канцерова 45 матчей, в которых форвард забросил 27 шайб и отдал 27 результативных передач.