КХЛ опровергла слухи о возможном запрете на возвращение в лигу из НХЛ

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги опровергла слова бывшего хоккеиста Сергея Гимаева о том, что хоккеистам, решившим покинуть КХЛ с действующим контрактом, могут запретить возвращаться в лигу в течение нескольких лет.
«Личное мнение эксперта Гимаева не имеет отношения к лиге. В этой связи нам здесь нечего комментировать. Все официальные решения публикуются на сайте лиги, а слухи и чьё-то мнение по тому или иному вопросу мы комментировать не готовы. Спасибо за понимание», — приводит заявление пресс-службы КХЛ «РБК Спорт».
Напомним, 8 июля КХЛ объявила о регистрации контракта голкипера Ивана Федотова с ЦСКА, заявив, что «исходит из того, что у Ивана Федотова нет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон-2023/2024 в том смысле, который закладывался в Меморандуме о взаимопонимании».
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