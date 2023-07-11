Три шведских клуба наложили пожизненный запрет на игру тем, кто был в КХЛ после начала СВО

Шведский клуб «Юргорден» на официальном сайте объявил о наложении пожизненного запрета на выступление за команду хоккеистам, которые играли в КХЛ после начала спецоперации на Украине.
Это решение было принято на ежегодном собрании «Юргордена». Оно касается не только игроков, но и менеджеров, а также другого персонала, который работал в Континентальной хоккейной лиге последние полтора года. Тем не менее отмечается, что принятое решение может быть пересмотрено, если «условия значительно изменятся».
«Юргорден» стал третьим клубом, который отказался принимать хоккеистов и другой персонал из КХЛ. Ранее такое же решение приняли две другие шведские команды — «Брюнес» и «Фрёлунда».
Напомним, ранее спортивный директор «Юргордена» отказался принять голкипера Адама Рейдеборна, у которого завершился контракт с ЦСКА.
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