Наиль Якупов официально стал игроком «Нефтехимика», контракт подписан на год

Российский нападающий Наиль Якупов стал игроком «Нефтехимика», сообщается в официальном телеграм-канале нижнекамской команды.
Отмечается, что с 29-летним форвардом заключено однолетнее соглашение.
«Мы рады возвращению Наиля в родной клуб и желаем успешного сезона в Стае!» — говорится в сообщении.
За «Нефтехимик» форвард выступал в сезоне-2012/2013 во время локаута в НХЛ. Якупов сыграл 22 матча и набрал 18 (9+9) очков, сумев помочь нижнекамцам пройти в плей-офф.
Напомним, Якупов в начале июня покинул «Авангард», с которым в 2021 году завоевал Кубок Гагарина. В минувшем сезоне нападающий сыграл 16 матчей регулярного чемпионата, набрав 10 (6+4) баллов, и 14 встреч плей-офф, записав на свой счёт 3 (1+2) очка. В России воспитанник «Нефтехимика», помимо омского клуба, ещё успел поиграть за СКА и «Амур». Всего в КХЛ на счету Якупова 253 матча, в которых форвард набрал 138 (70+68) очков.
Якупов стал третьим после Ильи Ковальчука и Александра Овечкина российским хоккеистом, выбранным клубом НХЛ на драфте («Эдмонтон Ойлерс») под первым номером. В НХЛ Наиль отыграл 350 матчей, в которых набрал 136 очков (62 шайбы + 74 передачи).
- 11 июля 2023
-
15:58
-
15:51
-
15:48
-
15:40
-
15:25
-
15:12
-
14:56
-
14:34
-
14:15
-
13:57
-
13:36
-
13:12
-
12:59
-
12:37
-
12:15
-
11:55
-
11:35
-
11:18
-
10:58
-
10:38
-
10:17
-
09:54
-
09:35
-
09:09
-
08:58
-
08:35
- 10 июля 2023
-
23:58
-
23:32
-
23:25
-
22:59
-
22:46
-
22:23
-
21:58
-
21:44
-
21:20