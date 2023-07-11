Якупов объяснил, почему решил вернуться в «Нефтехимик»

Российский нападающий Наиль Якупов прокомментировал возвращение в «Нефтехимик». Форвард заключил однолетнее соглашение с клубом, воспитанником которого он является. Якупов также объяснил, почему решил вернуться в «Нефтехимик».

«За родной «Нефтехимик» выступал в сезоне-2012/2013, когда в НХЛ был локаут. Тогда была отличная команда, прекрасная атмосфера. Остались тёплые воспоминания. Знаю, что здесь молодая амбициозная команда. Следил за её игрой в плей-офф. Была очень интересная серия с «Ак Барсом».

У меня были предложения из разных клубов, в том числе и из «Нефтехимика». Свой выбор я сделал в пользу родного для меня клуба и города. Здесь я вырос, учился играть в хоккей. Посчитал, что пора возвращаться домой. Я думаю, это лучшее решение!» — приводит слова Якупова официальный телеграм-канал нижнекамской команды.

Напомним, нападающий в сезоне-2012/2013 принял участие в 22 встречах регулярного чемпионата КХЛ. Тогда Якупов забросил девять шайб и отдал девять результативных передач.