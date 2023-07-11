Фетисов оценил решение Лайпсика получить российское гражданство

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал решение форварда СКА Брендана Лайпсика получить российское гражданство.

«Для России это очень хорошая тенденция. Для политической ситуации нам выгодно, когда иностранцы из США и Канады получают российский паспорт по собственному желанию. Это говорит о том, что пропаганда на Западе рушится, когда люди приезжают в Россию и видят правду. Лайпсику желаю только удачи и дальнейшего развития уже как гражданину России. Надеюсь, у него будут последователи.

Как это может сказаться на хоккее в России? На хоккее это скажется не сильно, но скажется на политической обстановке. Постепенно многие будут понимать, что Россия — не зло. Будем ждать последователей Лайпсика и развиваться вместе», — сказал Фетисов в интервью Sport24.

Ранее стало известно, что хоккеист уже направил письмо с соответствующей просьбой президенту Владимиру Путину.