Андрей Стась подписал контракт на два года с минским «Динамо» — источник

Андрей Стась подписал контракт на два года с минским «Динамо», сообщает ведущий клуба Дмитрий Аврамчик в своём телеграм-канале.
Напомним, накануне стало известно, что «Трактор» расторг контракт с 34-летним нападающим. За «Трактор» Андрей Стась провёл 100 матчей, забросил девять шайб и девять раз ассистировал партнёрам. В сезоне-2021/2022 вместе с командой стал бронзовым призёром чемпионата КХЛ.
Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Стась провёл 705 матчей, в которых забросил 63 шайбы и отдал 96 результативных передач, набрав в общей сложности 159 очков.
В составе сборной Белоруссии провёл 188 матчей, отметился 74 (31+43) набранными баллами. Участник зимних Олимпийских игр 2010, участник девяти чемпионатов мира (2009 — 2017). Стась — обладатель Кубка Гагарина (2021) в составе «Авангарда».
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