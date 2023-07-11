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Экс-форвард «Вашингтона»: привык играть против бывших партнёров, но Овечкин — особенный

Экс-форвард «Вашингтона»: привык играть против бывших партнёров, но Овечкин — особенный
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Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Гарнет Хэтэуэй, который перешёл в «Филадельфию Флайерз», рассказал об игре против бывших партнёров по команде и выделил капитана «столичных» Александра Овечкина.

«Я привык играть против бывших партнёров. Однако Овечкин — особенный игрок, он один из лучших снайперов за всю историю», — приводит слова Хэтэуэя журналист Билл Мельцер в своём «твиттере».

Прошедший сезон Хэтэуэй начинал в «Вашингтоне», где за 59 матчей набрал 16 очков — забросил девять шайб и отдал семь результативных передач. Перед дедлайном Гарнета обменяли в «Бостон», где он сыграл 25 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 6 (4+2) очков. Также на его счету одна результативная передача в семи играх плей-офф.

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