«Каролина» подписала контракт с силовым форвардом Бренданом Лемье
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«Каролина» подписала контракт с силовым форвардом Бренданом Лемье, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение хоккеиста с клубом рассчитано на один год, по которому нападающий заработает $ 800 тыс.
27-летинй нападающий прошлый сезон начинал в «Лос-Анджелесе», затем был обменян в «Филадельфию». Всего за обе команды в прошедшем сезоне Лемье провёл 45 матчей, в которых набрал девять очков — забросил две шайбы и отдал семь результативных передач.
Всего в НХЛ Лемье провёд 275 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 69 (33+36) очков. Форвард забил один гол в восьми матчах плей-офф. Нападающий характеризуется силовой манерой игры и часто вступает в стычки.
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