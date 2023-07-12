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Отец форварда «Баффало» Тейджа Томпсона вошёл в тренерский штаб «Анахайма»

Отец форварда «Баффало» Тейджа Томпсона вошёл в тренерский штаб «Анахайма»
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Тренер фарм-клуба «Айлендерс» Брент Томпсон вошёл в штаб «Анахайма», сообщает TSN. 52-летний специалист станет помощником Грега Кронина. Он возглавлял клуб АХЛ «Бриджпорт» в течение девяти сезонов.

В 2011 году Томпсон выиграл Кубок Келли с «Аляской» из ECHL. В сезонах-2012/2013 и 2013/2014 входил в штаб «Айлендерс». Старшим сыном специалиста является нападающий «Баффало» Тейдж Томпсон, младший Тайс выступает в системе «Нью-Джерси».

Напомним, 60-летний Кронин возглавил «Дакс» в июне. Для него это будет первый опыт работы в НХЛ.

В прошлом сезоне Томпсон провёл за «Баффало» 78 матчей, в которых набрал 94 очка — забросил 47 шайб и отдал 47 результативных передач. В гостевом матче с «Коламбусом» нападающий отметился пента-триком.

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