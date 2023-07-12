Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генпрокуратура Казахстана потребовала проведения комплексной проверки «Барыса»

Генпрокуратура Казахстана потребовала проведения комплексной проверки «Барыса»
Аудио-версия:
Комментарии

В Генеральной прокуратуре и Министерстве внутренних дел Республики Казахстан рассмотрели петицию болельщиков с требованием отставки тренерского штаба и руководства «Барыса», сообщает «Шайба.kz».

Генеральная прокуратура потребовала от МВД провести комплексную и полную проверку «Барыса» и предоставить ей результаты.

Правоохранительные органы проверят факты массового нарушения законодательства Республики Казахстан о гражданстве, когда натурализованным легионерам выдавались казахстанские паспорта, а те не выходили из предыдущего гражданства, тем самым грубо нарушая конституцию страны. В минувшем сезоне из сборной Казахстана ушли все хоккеисты с двойным гражданством.

Кроме того, назначена встреча представителей общественного движения с одним из заместителей премьер-министра Республики Казахстан, на которой будут рассмотрены все вопросы, поднятые в петиции.

Материалы по теме
Учредитель «Барыса» рассмотрит петицию с требованием уволить руководство и тренерский штаб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023