Генпрокуратура Казахстана потребовала проведения комплексной проверки «Барыса»

В Генеральной прокуратуре и Министерстве внутренних дел Республики Казахстан рассмотрели петицию болельщиков с требованием отставки тренерского штаба и руководства «Барыса», сообщает «Шайба.kz».

Генеральная прокуратура потребовала от МВД провести комплексную и полную проверку «Барыса» и предоставить ей результаты.

Правоохранительные органы проверят факты массового нарушения законодательства Республики Казахстан о гражданстве, когда натурализованным легионерам выдавались казахстанские паспорта, а те не выходили из предыдущего гражданства, тем самым грубо нарушая конституцию страны. В минувшем сезоне из сборной Казахстана ушли все хоккеисты с двойным гражданством.

Кроме того, назначена встреча представителей общественного движения с одним из заместителей премьер-министра Республики Казахстан, на которой будут рассмотрены все вопросы, поднятые в петиции.