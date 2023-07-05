Учредитель «Барыса» рассмотрит петицию с требованием уволить руководство и тренерский штаб

Генеральный директор «Фонда поддержки индустрии туризма и спорта» Асхат Сейсембек отреагировал на петицию болельщиков с требованием отправить в отставку руководство и тренерский штаб «Барыса».

Как сообщает «Шайба.kz», в настоящий момент фондом проводится всесторонняя работа по обращению болельщиков. Ответ будет предоставлен до 25 июля текущего года. Отметим, с 30 июля 2021 года официальным учредителем хоккейного клуба «Барыс» является «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта».

В общественном движении «Альянс болельщиков Казахстана» по итогам ответа от «Фонда поддержки индустрии туризма и спорта» будет принято решение о проведении шествия/митинга с требованием отправить в отставку руководство и тренерский штаб «Барыса». Соответствующие документы уже подготовлены.