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Учредитель «Барыса» рассмотрит петицию с требованием уволить руководство и тренерский штаб

Учредитель «Барыса» рассмотрит петицию с требованием уволить руководство и тренерский штаб
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Генеральный директор «Фонда поддержки индустрии туризма и спорта» Асхат Сейсембек отреагировал на петицию болельщиков с требованием отправить в отставку руководство и тренерский штаб «Барыса».

Как сообщает «Шайба.kz», в настоящий момент фондом проводится всесторонняя работа по обращению болельщиков. Ответ будет предоставлен до 25 июля текущего года. Отметим, с 30 июля 2021 года официальным учредителем хоккейного клуба «Барыс» является «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта».

В общественном движении «Альянс болельщиков Казахстана» по итогам ответа от «Фонда поддержки индустрии туризма и спорта» будет принято решение о проведении шествия/митинга с требованием отправить в отставку руководство и тренерский штаб «Барыса». Соответствующие документы уже подготовлены.

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