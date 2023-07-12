Канарейкин: в «Нефтехимик» Якупов идёт на роль лидера, и от него ждут этого

Бывший главный тренер «Авангарда» и «Металлурга» Фёдор Канарейкин оценил возвращение Наиля Якупова в «Нефтехимик».

«Что касается перехода, то Наилю нужно перезагрузиться. На определённых отрезках в «Авангарде» он выстреливал, но не было постоянства. Мешали травмы, может, ещё что-то. Сейчас он возвращается на родину, здесь нужно расцвести и оправдать те ожидания болельщиков, которые на него возлагаются.

Думаю, всем понятно, что в «Нефтехимик» он идёт на роль лидера и от него ждут, что он им станет. Скорее всего, Наиль будет получать больше игрового времени, чем раньше. К тому же родные стены дадут ему дополнительный импульс.

Да, в «Нефтехимике» прошлого сезона не было звучных фамилий, но все выдерживали хороший уровень. Команда была ценна именно этим, в ней прослеживались хорошие командные действия. В таких условиях всегда появятся лидеры. В том году «Нефтехимик» вышел в плей-офф, ожидаю, что всё останется на своих местах. Придут другие герои, через работу всё это проявится», — сказал Канарейкин в интервью «БИЗНЕС Online».

За «Нефтехимик» форвард выступал в сезоне-2012/2013 во время локаута в НХЛ. Якупов сыграл 22 матча и набрал 18 (9+9) очков, сумев помочь нижнекамцам пройти в плей-офф.

Напомним, Якупов в начале июня покинул «Авангард», с которым в 2021 году завоевал Кубок Гагарина. В минувшем сезоне нападающий сыграл 16 матчей регулярного чемпионата, набрав 10 (6+4) баллов, и 14 встреч плей-офф, записав на свой счёт 3 (1+2) очка.