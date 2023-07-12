Форвард «Вашингтона» Протас рассказал, как чуть не завершил карьеру

Белорусский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в своей карьере.

«Иногда были какие-то финансово непростые ситуации, когда приходилось очень много отдавать, чтобы я уехал в «Юность» играть, когда с Америки приехал. У меня была подвешенная ситуация, что думал завершать карьеру. Но нам посоветовали отправиться в «Юность». Для этого необходимы были средства. Сейчас ещё больше осознаю, насколько мы жертвовали, чтобы я оказался там, где я есть. Поэтому очень это ценю – и придаёт мне мотивации.

Когда была ситуация, что я думал заканчивать с хоккеем, мне Роман Юпатов сказал ехать в «Юность», именно к Игорю Анатольевичу Филину. Я присоединился к своему году. Он очень много дал мне в физическом плане, где-то немного закалился характер. Все благодаря тяжёлой работе. Когда я приехал из Америки, то так получилось, что я остался на месте, а все мои ровесники сделали шаг вперёд. Получилось так, что немного остановился в развитии, приходилось работать в два, а то и в три раза больше. Другого варианта и не было, поэтому очень благодарен Игорю Анатольевичу за возможность», — приводит слова Протаса YouTube-канал «Хоккейная варка».

Напомним, белорусский нападающий Алексей Протас стал обладателем Кубка Колдера в составе фарм-клуба «Вашингтон Кэпиталз» — «Херши Бэрс». Он набрал в плей-офф 13 (5+8) очков в 20 матчах.