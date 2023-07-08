Генменеджер «Вашингтона» назвал молодых игроков, способных попасть в основу в новом сезоне

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, кого из молодых хоккеистов могут поднять в основу клуба в сезоне-2023/2024.

«Проспекты, которые имеют шанс попасть в состав «Кэпс» в следующем сезоне? Нападающие Коннор Макмайкл, Алексей Протас и Бек Маленстин, а также защитник Лукас Джохансен. У них у всех был хороший плей-офф. Все они прогрессируют. Все принесут различные элементы в наш состав. Я бы, скорее всего, вписал их в состав на следующий год», — приводит слова Маклеллана The Athletic.

Напомним, белорусский нападающий Алексей Протас стал обладателем Кубка Колдера в составе фарм-клуба «Вашингтон Кэпиталз» — «Херши Бирз». Он набрал в плей-офф 13 (5+8) очков в 20 матчах.