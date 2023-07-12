Немецкий голкипер Томас Грайсс завершил карьеру после 14 сезонов в НХЛ

Немецкий вратарь Томас Грайсс завершил игровую карьеру после 14 сезонов в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

«Были некоторые соображения о продолжении игры, но суть в том, что я рассмотрел несколько предложений, которые мне не очень понравились. В результате я принял решение завершить карьеру и с нетерпением жду возможности сделать что-то новое в своей жизни.

С точки зрения спорта у меня лучше всего получилось с «Айлендерс». Но в каждом месте, где я был, было что-то хорошее для меня. В Финиксе было приятно жить, или моя первая игра в НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» была особенной. Калифорния — хорошее место для отдыха, и здесь есть чем заняться. В «Детройте» я снова встретился с парнями, с которыми раньше играл в «Сан-Хосе». В каждой команде было что-то хорошее», — заявил Грайсс.

За свою карьеру в НХЛ 37-летний голкипер выступал за «Сан-Хосе Шаркс», «Детройт Ред Уингз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Питтсбург Пингвинз», «Финикс Койотс». В НХЛ Томас сыграл 368 матчей, в которых одержал 162 победы с 91,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,77.