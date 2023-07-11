Не только Тарасенко. 7 других звёзд НХЛ, застрявших на рынке свободных агентов

С момента открытия трансферного рынка НХЛ прошло уже больше недели, однако без контрактов до сих пор остаются несколько известных и даже звёздных хоккеистов. Рассказываем о главных неограниченно свободных агентах межсезонья, которые до сих пор не нашли себе новый клуб.

Патрик Кейн, 34 года

Статистика в прошлом сезоне: «Чикаго»/«Рейнджерс», 73 игры, 57 (21+36) очков

Кэпхит по прошлому контракту: $ 10,5 млн

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, вероятно, будет находиться на рынке ещё долго. Дело в том, что 1 июня Кейн перенёс операцию по восстановлению тазобедренного сустава, и теперь ему предстоит период восстановления, который может наложиться даже на старт нового сезона. Сам Патрик планирует подписать новый контракт в августе-сентябре, когда будет понимать свою физическую форму и возможности. Спрос на ещё не старого и по-прежнему полезного форварда точно будет, к тому же Кейн, разумеется, сильно упадёт в деньгах по сравнению с прошлым контрактом.

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Джонатан Тэйвз, 35 лет

Статистика в прошлом сезоне: «Чикаго», 53 игры, 31 (15+16) очко

Кэпхит по прошлому контракту: $ 10,5 млн

Многолетний партнёр Кейна по «Чикаго» добрался до самого конца эпохи «Блэкхоукс», красиво попрощался с клубом и болельщиками, но при этом дал понять, что с НХЛ пока завязывать не хочет. 35-летний Тэйвз ищет работу, чтобы попылить ещё пару-тройку лет, разумеется, на минимальном (или близком к минимальному) контракте.

Но слухов относительно легенды «чёрных ястребов» пока немного. Говорят об интересе «Эдмонтона», которому не помешал бы опытнейший центр в четвёртое звено. В принципе, в лиге немало команд в состоянии перестройки, которым нужен опытный дядька-наставник для молодёжи, но вопрос в том, насколько всё-таки готов Тэйвз ужаться по зарплате, да и здоровье может вновь подвести ветерана в любой момент.

Джонатан Тэйвз Фото: nhl.com

Владимир Тарасенко, 31 год

Статистика в прошлом сезоне: «Сент-Луис»/«Рейнджерс», 69 игр, 50 (18+32) очков

Кэпхит по прошлому контракту: $ 7,5 млн

Тарасенко – пожалуй, самый праймовый игрок на нынешнем рынке. Ещё далеко не ветеран, у которого есть потенциал выдать новый мощный отрезок в карьере. Никаких гарантий, конечно, но россиянин всё равно претендует на солидный контракт и роль лидера в новом клубе.

Однако пока Тарасенко не нашёл того, что искал, и мириться с оценкой рынка не хочет. Владимир отвергает все предложения и меняет агентов в надежде получить-таки желаемое. Посмотрим, чем это закончится, а пока, судя по всему, главным кандидатом на россиянина является «Оттава».

Мэтт Дамба, 28 лет

Статистика в прошлом сезоне: «Миннесота», 79 игр, 14 (4+10) очков

Кэпхит по прошлому контракту: $ 6 млн

Фактурный и боевитый Дамба – один из главных защитников на рынке. При этом в последнем сезоне Мэтт резко деградировал в плане личной статистики по всем основным показателям, зато провёл рекордный в плане штрафного времени сезон.

У хоккеиста закончился четырёхлетний контракт с кэпхитом в $ 6 млн, и сейчас Дамба ещё в том возрасте, когда может требовать больше. Но кто даст ему эти деньги, учитывая не лучший последний сезон и тот факт, что всю карьеру Мэтт провёл в «Уайлд» и за пределами Миннесоты он непредсказуем? Скорее всего, «дикари» и подпишут Дамбу на контракт-мостик, удовлетворив требования хоккеиста и не загнав при этом себя в кабалу очередным спорным долгосрочным контрактом.

Патрис Бержерон, 37 лет

Статистика в прошлом сезоне: «Бостон», 78 игр, 58 (27+31) очков

Кэпхит по прошлому контракту: $ 2,5 млн

Давид Крейчи, 37 лет

Статистика в прошлом сезоне: 70 игр, 56 (16+40) очков

Кэпхит по прошлому контракту: $ 1 млн

Легендарный Бержерон в межсезонье залечивает травму спины, нянчит новорождённого сына и неспешно размышляет о продолжении карьеры. Всем понятно, что варианта у Патриса, по сути, только два – повесить коньки на гвоздь или ещё немного поиграть за «мишек». И мы бы не включали Патриса в список лучших НСА, если бы не его почти 60 очков за сезон в 37 лет. Такие ветераны не просто затыкают дырки в составе, а ещё способны делать разницу.

Примерно то же самое можно сказать и про Крейчи, который триумфально вернулся в НХЛ после сезона в чешской лиге. Легко представить, что Давид уже окончательно переберётся поближе к родным краям, но что-то может заставить его передумать и ещё немного «потрясти стариной» в Массачусетсе.

При этом любопытно, что в конце июня президент «Брюинз» Дон Суини заявлял, что в клубе исходят из того, что ни Бержерон, ни Крейчи в «Бостоне» не останутся.

Патрис Бержерон Фото: nhl.com

Томаш Татар, 32 года

Статистика в прошлом сезоне: «Нью-Джерси», 82 игры, 48 (20+28) очков

Кэпхит по прошлому контракту: $ 4,5 млн

Словак провёл неплохую регулярку за «Дэвилз», но растворился в плей-офф и не смог помочь «дьяволам» в кубковом походе. Однако Татар остаётся одним из самых топовых свободных форвардов на рынке, который способен забить 15-20 голов и выбить 30-40 очков, при этом его финансовые запросы уже несколько лет снижаются, и даже после хорошего года за «Нью-Джерси» Томаш вряд ли может рассчитывать на увеличение зарплаты.

Фил Кессел, 35 лет

Статистика в прошлом сезоне: «Вегас», 82 игры, 36 (14+22) очков

Кэпхит по прошлому контракту: $ 1,5 млн

Кессел оттрубил всю регулярку за «Вегас», однако в чемпионском походе в плей-офф быстро присел на скамейку и уже оттуда наблюдал за триумфом «рыцарей». Но «главный по хот-догам в НХЛ» – это всё равно колоссальный опыт, это мастерство и это всё ещё приличная статистика, которой не мешают ни возраст, ни лишний вес.

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На близком к минимальному контракте Фил ещё поможет практически любой команде, да и атмосферу в раздевалке поднимет на нужный уровень.