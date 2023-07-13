Коньков — о новом правиле КХЛ: будет больше провокаций, правило развязывает руки тафгаям
Поделиться
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил новое правило в КХЛ, согласно которому игрок не получит 10-минутный дисциплинарный штраф за снятие элементов экипировки, если соперник не принимает вызов и отказывается драться.
«Тяжело здесь что-то комментировать, потому что люди могут начать пользоваться этим моментом. Например, какой-то тафгай хочет вывести соперника на бой, спровоцировать каким-то образом. А сейчас получается, что это правило развязывает руки таким игрокам. Они могут это делать.
Раньше даже таких попыток не было. Тафгаи знали, что за такие вещи они будут сидеть и перестанут участвовать в игре. А сейчас мы стимулируем такие ситуации. Возможно, будет больше провокаций», — сказал Коньков в интервью «РБ Спорт».
Материалы по теме
Комментарии
- 13 июля 2023
-
08:55
-
08:25
- 12 июля 2023
-
23:32
-
23:07
-
22:53
-
22:25
-
22:08
-
21:47
-
21:22
-
21:01
-
20:50
-
20:21
-
20:05
-
19:42
-
19:35
-
19:12
-
18:59
-
18:42
-
18:29
-
18:11
-
18:04
-
17:43
-
17:26
-
17:21
-
17:13
-
16:50
-
16:43
-
16:38
-
16:25
-
16:10
-
15:50
-
15:36
-
15:00
-
14:30
-
13:55
Партнерский контент