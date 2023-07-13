Коньков — о новом правиле КХЛ: будет больше провокаций, правило развязывает руки тафгаям

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил новое правило в КХЛ, согласно которому игрок не получит 10-минутный дисциплинарный штраф за снятие элементов экипировки, если соперник не принимает вызов и отказывается драться.

«Тяжело здесь что-то комментировать, потому что люди могут начать пользоваться этим моментом. Например, какой-то тафгай хочет вывести соперника на бой, спровоцировать каким-то образом. А сейчас получается, что это правило развязывает руки таким игрокам. Они могут это делать.

Раньше даже таких попыток не было. Тафгаи знали, что за такие вещи они будут сидеть и перестанут участвовать в игре. А сейчас мы стимулируем такие ситуации. Возможно, будет больше провокаций», — сказал Коньков в интервью «РБ Спорт».