Пашков: в предстоящем сезоне мы по-настоящему поймём, кто такой тренер Жамнов

Экс-голкипер сборной СССР, олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о предстоящей работе Алексея Жамнова главным тренером «Спартака». Последним местом работы специалиста был штаб сборной России.

«Думаю, что именно в предстоящем сезоне мы по-настоящему поймём, кто такой тренер Жамнов. Всё-таки в сборной России мы его видели на очень коротких игровых отрезках, и целостной картины не сложилось. В том числе и по игровому стилю — на Олимпиаде сборная играла в один хоккей, оборонительный, на Евротуре — в другой, более атакующий. А тут получаем полноценный дебют — не пять-шесть игр на уровне сборной, а 68 матчей на уровне клуба КХЛ. Отличная возможность по-настоящему узнать тренера Жамнова и отгадать эту загадку.

Какой хоккей жду от «Спартака»? Судя по селекции, там хотят играть на атаку. Это правильно, таковы традиции «Спартака». Получится ли? Это вопрос. Но я думаю, что Жамнов находится в удобной ситуации. Он много лет работает в «Спартаке», знает всё о команде и её селекции, теперь спустился на тренерскую лавочку. В таких условиях раскачка не требуется. Другое дело, что в последние годы в «Спартаке» многое происходит в какой-то тени. Это было и в те времена, когда менеджером был Жамнов, это происходит и сейчас. Вот эта тень «Спартаку», на мой взгляд, мешает», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

Напомним, 14 марта «Спартак» объявил о назначении Алексея Жамнова на пост главного тренера. По итогам прошлого Фонбет Чемпионата КХЛ красно-белые не вышли в плей-офф, завершив регулярку на девятой позиции на Западе.