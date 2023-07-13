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Сергей Гимаев возглавил Департамент КХЛ по взаимодействию с игроками

Сергей Гимаев возглавил Департамент КХЛ по взаимодействию с игроками
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Экс-защитник клубов КХЛ и эксперт Сергей Гимаев возглавил Департамент КХЛ по взаимодействию с игроками.

«В рамках реализации новой Стратегии развития КХЛ создан Департамент по взаимодействию с игроками клубов лиги. Одним из пунктов новой Стратегии КХЛ является блок «Спортсмены», в целях которого налаживание коммуникации лиги и игроков для решения актуальных вопросов, в том числе с точки зрения совершенствования контрактной системы; организация высоких стандартов условий для игроков в каждом клубе, медийное продвижение и образовательные программы для игроков.

В лиге создан Департамент по взаимодействию с игроками клубов КХЛ, руководителем которого стал известный хоккеист, а ныне эксперт Сергей Гимаев», — говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.

Гимаев провёл в КХЛ в качестве защитника 600 матчей, в которых набрал 59 (15+44) очков и заработал 272 штрафные минуты.

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