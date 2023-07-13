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Гимаев оценил своё назначение на пост главы Департамента КХЛ по взаимодействию с игроками

Гимаев оценил своё назначение на пост главы Департамента КХЛ по взаимодействию с игроками
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Экс-защитник клубов КХЛ и эксперт Сергей Гимаев оценил своё назначение на пост главы Департамента КХЛ по взаимодействию с игроками.

«Алексей Морозов связался со мной и предложил эту должность, всё рассказал, какие цели и задачи стоят. Мне эта работа интересна, я 13 лет играл в КХЛ, последние два года работал на телевидении, и всё это время был в постоянном общении с игроками. Понимаю, что от меня ждут на этой должности, уверен, что смогу реализовать задуманное. КХЛ должна становиться сильнее, важно, чтобы игрокам было комфортно играть – от медицинского обеспечения и просто бытовых вопросов до чёткого выполнения контрактов и работы со СМИ», – цитирует Гимаева официальный сайт КХЛ.

Гимаев провёл в КХЛ в качестве защитника 600 матчей, в которых набрал 59 (15+44) очков и заработал 272 штрафные минуты.

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