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В КХЛ ввели новое правило касательно игры команд в большинстве

В КХЛ ввели новое правило касательно игры команд в большинстве
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КХЛ на официальном сайте дополнила пункт об изменении ряда правил на будущий сезон. К уже оглашённым изменениям добавился пункт, касающийся игры в большинстве.

В сезоне-2023/2024 КХЛ вводится ещё одно правило: если команда начинает период или овертайм в большинстве, то стартовое вбрасывание проводится в зоне атаки этой команды.

Напомним, в новом сезоне КХЛ внесла ряд изменений в правила. Эти изменения затрагивают различные ситуации на льду, например, травма игрока вследствие открытой калитки запасных. Теперь команде, калитка которой привела к травме, будет назначаться двухминутное удаление.

Одно из изменений коснётся возможностей арбитров при просмотре видео для подтверждения решений о наложении больших штрафов. Так, если во время видеопросмотра обнаружено, что нарушение спровоцировано соперником, судьи могут накладывать штрафы за эти действия. Кроме этого, судьи смогут по нарушениям, предусматривающим наложение штрафа в две минуты или «5+20», накладывать просто пятиминутный штраф.

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