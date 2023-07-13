Дементьев: от Кочеткова и Романова стоит ждать прорыва в НХЛ

Хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал решение портала The Hockey News включить голкипера «Каролины Харрикейнз» Петра Кочеткова и защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Александра Романова в список игроков Восточной конференции НХЛ, от которых стоит ждать прорыва в игре в следующем сезоне.

«Соглашусь с этим высказыванием, потому что, наверное, время пришло. Наступает время, когда возраст и опыт берут своё и позволяют игрокам раскрыться в полной мере. Кочетков и Романов на слуху, они достаточно известные.

От кого ещё стоит ждать прорыва? Сложно сказать — за этими ребятами чаще следил, и они должны выйти на другой уровень. Сможет ли нападающий Павел Дорофеев («Вегас Голден Найтс) себя проявить? Его привлекали на несколько матчей основной команды в минувшем сезоне НХЛ. В основном играл за фарм-клуб «Силвер Найтс».

Если практически смотреть на картину, то стоит обратить внимание на слова главного тренера «Вегаса». Он сказал, что доволен своим составом, что каждый из четырёх троек нападения может реализовать момент и сделать игру. «Голден Найтс» сохранили свой состав, который выиграл Кубок Стэнли. Дорофееву будет сложно пробиться в основную команду и заменить кого-то. Остаётся фактор удачи. Хоккей — такая игра, [в которой,] к сожалению, можно получить травму или заболеть. Тогда появится шанс», — сказал Дементьев в интервью Legalbet.