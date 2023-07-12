Два россиянина — в списке тех, от кого ждать прорыва в сезоне НХЛ по версии Hockey News

Портал The Hockey News представил список игроков Восточной конференции НХЛ, от кого стоит ждать прорыва в игре в следующем сезоне.
В списке два российских игрока — голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков и защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов.
«В 27 играх за карьеру в НХЛ Кочетков одержал 15 побед с 90,8% отражённых бросков. Выбор второго раунда 2019 года вступает в первый год четырёхлетнего контракта, по которому ему выплачивается $ 2 млн за сезон. Хотя «Харрикейнз» подписали контракты с Фредериком Андерсеном и Антти Раантой на предстоящий сезон, у обоих вратарей длинная история травм, поэтому вполне вероятно, что Кочетков получит шанс заявить о себе в воротах «ураганов».
Романов — оборонительный защитник, но пока не попадает в топ-4 команды. Прорыв в сезоне-2023/2024 будет важен для успеха его карьеры и карьеры в «Айлендерс» в будущем», — сказано в статье.
- 12 июля 2023
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