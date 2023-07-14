Алекс Гальченюк обвиняется в нападении, сопротивлении аресту и аварии

«Аризона Койотс» приняла решение расторгнуть контракт с Алексом Гальченюком из-за его ареста, сообщает The Athletic.
По данным источника, Гальченюк был арестован 9 июля по ряду обвинений, включая нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию.
Гальченюка выпустили на следующий день после ареста под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что «Аризона» выставила 29-летнего Гальченюка на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.
Гальченюк вернулся в «Аризону», подписав соглашение с клубом 1 июля. По двустороннему договору зарплата игрока в НХЛ должна была составить $ 775 тысяч за сезон, а в АХЛ – $ 225 тысяч. В сезоне-2022/2023 форвард сыграл в НХЛ всего 11 матчей, не набрав очков.
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